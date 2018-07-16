15 Temmuz'da darbedilen imam ve müezzinden sela

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okudukları için darbedilen imam Ekrem Kara ile müezzin Mehmet Kuzgun, darbe girişiminin ikinci yılında bir araya gelerek birlikte sela okudu.

Ekrem Kara'nın görev yaptığı camide buluşan iki din görevlisi, birbirlerine darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.

2 YIL SONRA BİRLİKTELER

Ekrem Kara,yaptığı açıklamada, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Torbalı ilçesinde görev yaptığı camide uğradığı saldırıyı hala unutamadığını söyledi.

Kuzgun ile yaşadıkları olayın ardından tanıştıklarını belirten Kara, "Yaşanan olayları hatırladığımız zaman hoş olmayan şeyler aklımıza geliyor. 15 Temmuz tarihi asla unutulmamalı. Kardeşimizle böyle önemli bir günde bir araya geldiğim için mutlu oldum." dedi.

Darbedilen imam ile müezzin birlikte sela okudu - VİDEO

15 Temmuz'da Türk milletinin ülkesine ve devletine sahip çıktığına işaret eden Kara, darbe girişimini tetikleyen faktörlerin asla göz ardı edilmemesi ve mücadelenin aynı hızla sürmesi gerektiğini vurguladı.

"MİLLETİN BİRLİK VE BEKASI İÇİN"

"O gece selalar ve ezanlar milli birlik ve beraberliği, zulme karşı koymayı sağlamıştır. Millet olma bilincini tekrardan bize gösterdi. 15 Temmuz gecesi milletin birliğini ve bekasını tesis etmek için ezan ve sela okumuştuk. Bugünkü ezan ve selaları o gece birlik ve beraberliği için canını seve seve feda eden kardeşlerimiz ve gazilerimiz için okuyoruz."

"15 TEMMUZ'U HATIRLATTI"

Müezzin Mehmet Kuzgun da 15 Temmuz gecesi Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedildiğini, gözlerini kapatınca aklına hala o gece yaşadıklarının geldiğini söyledi.

Mahkeme sürecini devam ettiğini anlatan Kuzgun, sanıkların ceza almasını istediğini aktardı.

O geceki saldırının Mehmet Kuzgun'a değil Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapıldığını vurgulayan Kuzgun, "Bu akşam hocamla beraber sela verdik. Tekrar 15 Temmuz'u hatırladım. Allah bize bir daha devletimize ve milletimize 15 Temmuz'daki gibi acı göstermesin." şeklinde konuştu.

SALDIRANLARIN DAVASI DEVAM EDİYOR

En son Şubat ayında görülen davada, saldırganlardan Adil C. ve Pınar D. tutuksuz yargılanırken Almanya'ya kaçan İlknur F hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Sanık Adil C, ablası İlknur F. hakkında yakalama emri olduğundan korktuğu için Türkiye'ye gelemediğini iddia ederken sanık Pınar D ise İlknur F'nin çocuklarının okula gitmesi nedeniyle Almanya'dan gelmediğini söyledi.

Sanıkların avukatı Çağlayan İnan Şahin, İlknur F'yle dün cep telefonundan konuştuğunu dile getirerek, "Kendisi Almanya'da ifade verecektir. Alman makamlarının davet etmesini beklemektedir. Çocuklarının okul sıkıntısı nedeniyle Türkiye'ye gelememektedir. Müvekkilimin 'Türkiye'ye gelir ve orada uzun süre kalırsam Alman hükumeti çocuklarımı alır ve yurda yerleştirir.' diye endişesi vardır." dedi.



