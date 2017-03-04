15 Temmuz'dan yeni görüntü, darbeci alçakların vahşeti

15 Temmuz’a ilişkin çatı iddianamede yer alan yeni görüntülerde darbeci hainlerin o gece Genelkurmay Karargâhı’nda bir sivili vurduğu daha sonra ölmesini beklediği ortaya çıktı.

DARBEYİ ÖNLEMEK İÇİN GENELKURMAY'A GİREN SİVİL

Gecenin ilerleyen saatlerinde, Erdoğan'ın da çağrısıyla vatandaşları sokağa dökülmüştü. Kimisi havalimanlarına, kimi ise bulunduğu şehrin meydanlarına koşarken bazı vatandaşlar da genelkurmaya giderek darbecilere engel olmaya çalışmıştı.

ŞEHİT ETTİLER, ÖLMESİNİ BEKLEYİP FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

İddianameye giren görüntülerde Topçu Kurmay Albay Mustafa Çiçek'in, Genelkurmay Karargâhı'nda vurulan yaralı vatandaşın fotoğrafını çektirdiği ortaya çıktı.