taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

15 yıl sonra hastanede yeniden evlendiler

Antalya'da 4 yıldır meme kanseri tedavisi gören 64 yaşındaki Nebahat Köse, kendisini yalnız bırakmayan 15 yıl önce boşandığı eşi Turan Köse ile kaldığı hastanede yeniden evlendi.

AA | 29.04.2018 - 15:33..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Ağır ceza mahkemesi katipliğinden emekli Nebahat Köse ile ticaretle uğraşan Turan Köse, 24 yıllık evliliklerini çeşitli gerekçelerle 15 yıl önce sonlandırdı. Büyüyüp başka şehirlerde kendilerine hayat kuran iki çocuk sahibi ikili, boşanmış olmalarına rağmen birbirlerinden hiç kopmadı.

"ONUN MUTLULUĞU İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Turan Köse'nin daha önce akciğer rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğunda hastanede bir ay boyunca başında Nebahat Gökçe oldu.

Göğsündeki farklılıklar üzerine 4 yıl önce gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konulan Gökçe'ye de zor günlerinde eski eşi Turan Köse sahip çıktı. "Onun mutluluğu için yapamayacağım şey yok" diyen Köse, hastane odasında kemoterapi tedavisi görmeye devam eden Nebahat Gökçe ile nikah masasına oturdu.

15 yıl sonra hastanede yeniden evlendiler

"ÇOK MUTLUYUM"

Kanserin ardından vücudunda çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıktığını anlatan Nebahat Köse, ömrü hastanede geçse de elini hiç bırakmayan eşinin bir gülümsemesiyle moral bulduğunu dile getirdi. Eşiyle tüm sorunların üstesinden geleceğine inandığını anlatan Köse, şöyle konuştu: "Tekrar evlenmeye karar verdik. Hayatımızda hiç unutamayacağımız şekilde, hastane personelinin de katılımıyla burada evlendik. Hastaneden çıkıp, eşimle çok güzel günlerimizin olacağına inanıyorum. İki yıldır nişanlım olarak bana bakıyordu. İşi resmiyete dökmüş olduk. Eşimle yeniden evlendiğim için çok mutluyum. Kocam dünyanın en saf, temiz ve merhametli insanı. Bu adam sevilmez mi?" dedi.

15 yıl sonra hastanede yeniden evlendiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İzmir'den gün batımı manzaraları
İzmir'de şarkılara da konu olan kordon boyunda gün batımıyla birlikte oluşan kızıllık ve sahil boyunca yürüyen insanların silüeti güzel görüntüler oluşturdu.
Kadınların domates taşıma yarışı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19. Tarım ve Seracılık Festivali'nde, kadınlar arasında domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmaları düzenlendi.
Ailesinin istemediği engelli kız çocuğuna polis sahip çıktı
Adana’da aylık bin lira karşılığı bakıcıya bırakılan 5 yaşındaki engelli kız çocuğu, anne ve babası tarafından istenmeyince sevgi evlerine bırakıldı. Anne ve baba hakkında işlem başlatıldı.
Aranan kayıp çoraplar bulundu
Her evde teki kalmış ama eşi birgün bulunur umuduyla bekleyen bir çok çorap var. Peki nereye gidiyor bu çoraplar?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

193
Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

118
Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

67
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül soruldu

123
ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

34
Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

22
R.Madrid-B.Münih maçı Cüneyt Çakır'ın

R.Madrid-B.Münih maçı Cüneyt Çakır'ın

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM