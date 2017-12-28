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15 yılda 158 milyar liralık yatırım

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu son 15 yılda, “508 baraj, 513 HES, 327 gölet, 1 bin 171 sulama, 193 içme suyu, 17 atıksu tesisi ile 4.471 adet taşkın koruma tesisini hizmete açtık” dedi.

İHA | 28.12.2017 - 13:33..
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  2. Ekonomi

VEYSİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık tarafından yapılan yatırımlarla ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Bakan Eroğlu’nun yanı sıra çeşitli ulusal ve yerel medya kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

158 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILDI

Toplantıda konuşan Bakan Eroğlu, bakanlık tarafından son 15 yılda 158 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve su ile alakalı toplam 7 bin 200 adet tesisi hizmete açtıklarını ifade ederek, “508 baraj, 513 HES, 327 gölet, 1 bin 171 sulama, 193 içme suyu, 17 atık su tesisi ile 4.471 adet taşkın koruma tesisini hizmete açtık.” dedi.

SU BİRİKTİRME HACMİ 166 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARILDI

Türkiye’nin yarı kurak iklim bölgesinde olduğu için barajların yapılmasının zaruret olduğunu belirten Bakan Veysel Eroğlu, “2007 yılında son 44 yılın en kurak dönemi yaşandı. Buna rağmen herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. İnşa edilen baraj ve göletlerde su biriktirme hacmi 166 milyar metreküpe çıkarıldı. İnşa safhasında olan Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek 3. barajı olacak.

Ekonomiye yılda 450 milyon TL katkı sağlayacak bu baraj 2019 yılında tamamlanacak. Yine 2019’da tamamlayacağımız Silvan Barajı 2 milyon 350 bin dekar araziyi sulayacak, ülke ekonomisine yılda 1,1 milyar TL katkı, 305.000 kişiye istihdam sağlayacak. Önümüzdeki yıl bitirmeyi hedeflediğimiz Ilısu Barajı sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 1,5 milyar TL katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

42 MİLYON VATANDAŞA İÇME SUYU TEMİN EDİLDİ

İçme suyu faaliyetleri ile alakalı bilgiler veren Bakan Eroğlu, “81 il için eylem planı hazırladık. Şehirlerin 2040, 2050 ve 2071 yılına kadar olacak içme suyu ihtiyaçlarını güvence altına aldık. Son 15 yılda inşa edilen 193 adet içme suyu tesisi ile 42 milyon vatandaşa içme suyu temin ettik. Büyükşehirlere su temin etmek gayesiyle projeler yürütüyoruz. Melen Projesi, İstanbul’a can suyu oldu. Gerede Sistemi ile Ankara’nın 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacağız. Yine İzmir İçme Suyu Projesi çerçevesinde Gördes Barajı ile 106 km’lik isale hattı inşa ediyoruz. Ergene’yi kurtarmak için harekete geçtik ve 15 safhadan oluşan 4 milyar lira maliyetli bir eylem planı hazırladık. Bu kapsamda 13 adet arıtma tesisi kurduk ve eylem planını önümüzdeki yılsonunda tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.

“Son 15 yılda 17,4 milyon dekar araziyi sulamaya açtık.” diyen Bakan Eroğlu, “Sulamaya açılan alanlar ile 9 milyar lira zirai gelir artışı ve 1.6 milyon kişiye istihdam sağladık. Sulama projeleri sayesinde işsizlik yüzde 2,5 azaldı. Sulanan arazilerde üretim artışının yanında arazi fiyatlarında da 5 ila 10 kat artış gözlenmekte.” dedi.

4 BİN 471 ADET TAŞKIN KORUMA TESİSİ HİZMETE AÇILDI

Bakan Eroğlu, “Ayrıca 4.471 adet taşkın koruma tesisinin hizmete açarak 4.5 milyon dekar alanı taşkın zararlarından koruduk. Böylece hem vatandaşların can güvenliğini sağladık hem de şehirlere estetik görüntü kazandırdık. Son 15 yılda 15 bin 086 MW kurulu gücünde 513 HES’i işletmeye aldık. Son 10 yılda hidroelektrik enerji üretim kapasitesinin yüzde yüzün üzerinde artış kaydedilmesiyle birlikte yılda 15 milyar liralık doğalgaz ithalatından da tasarrufa geçildi.” dedi.

DÜNYA’DAKİ HER İNSAN İÇİN BİR FİDAN DİKİLECEK

“Son 15 yılda 4 milyar fidanın toprakla buluşturduk.” diyen Bakan Veysel Eroğlu, “Orman varlığımız 2002’de 20,8 milyon hektar iken bu rakamı 22,3 milyon hektara çıkardık. Ağaç servetimiz 2002’de 1,2 milyar metreküp iken bunu 1,6 milyar metreküpe çıkardık. Sadece bu sene 800.000 dekar alanda erozyonla mücadele çalışmasını gerçekleştirdik. Okulları, sağlık ocaklarını ibadethaneleri, karayolu kenarlarını ağaçlandırdık. Sadece İstanbul’da 2002’den bu yana 21,2 milyon fidan dikimini gerçekleştirdik. 2023 yılı sonuna kadar Dünya’daki her insan için ülkemizde bir fidan dikerek, toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız.” şeklinde konuştu.

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