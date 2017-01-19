1500 mülteci Belgrad'da ölüme terk edildi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, çeşitli nedenlerden dolayı kamplara yerleşmeyen bin kadar göçmen atıl fabrikalarda, -20 derece soğukta kışı geçirmeye çalışıyor.

MÜLTECİLERİN ZOR ANLARI FOTOĞRAFLANDI

Mülteciler, soğuk şartlarda yaşam mücadelesi verirken bu anlar fotoğraflandı.

Mülteciler, sabahın erken saatlerinde MSF doktorları tarafından muayene edilmek için bekliyor.

Pakistan ve Afganistan'dan gelen mülteciler soğuk ve karın altında sıra bekliyor.

Bu sabah mülteciler gönüllüler tarafından getirilen yemekleri almak için ağır kar yağışı altında sıra bekliyor.

Afganistan'dan gelen 15 yaşındaki mülteci, Belgrad'da bulunan merkezi tren istasyonunda terk edilmiş bir trenin içinde bekliyor.

Bir mülteci, ağır kar yağışı altında terk edilmiş evlerin önünden yürüyor.

1944 yılı olabilirdi, ancak bu fotoğrafı biz Belgrad'dan çektik. Mülteciler yemek için ağır yağışın altında bekliyor.