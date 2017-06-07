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1500 yıllık rahip heykeli müze bahçesinden çalındı

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki müzenin bahçesindeki rahip heykelinin çalındığını gören görevliler, polisi çağırdı.

07.06.2017 - 16:38
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Yalvaç Adliyesi ile Hükümet Konağı'nın ortasında bulunan, etrafı yaklaşık 1 metre istinat duvarı ve 2 metrelik demir korkuluklarla çevrili Müze Müdürlüğü bahçesinde yer alan M.S. 6'ncı yüzyıldan kalma 70 santim boyundaki rahip heykeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

1500 yıllık rahip heykeli müze bahçesinden çalındı

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu sabah mesai için gelen müze görevlileri tarafından fark edilen hırsızlık olayı polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede istinat duvarındaki demir korkulukların kesildiği ve tarihi eserin bu şekilde çıkarıldığını belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

1500 yıllık rahip heykeli müze bahçesinden çalındı

Tarihi rahip heykeli 31 Aralık 2010 tarihinde Nevşehir'den Yalvaç'a tarihi eser satmaya geldiği belirlenen 4 kişinin Eğirler Köyü yakınlarında durdurulmasıyla ele geçirilmişti. Polis, hırsızlığı o dönem yakalanan şüphelilerin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

1500 yıllık rahip heykeli müze bahçesinden çalındı

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