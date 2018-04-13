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İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

İsrail güçlerinin Gazze'de Filistinlilere karşı gerçek mermilerle yaptığı müdahalede 113 kişi yaralandı.

İHA | 13.04.2018 - 19:31..
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Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Ashraf Al-Kadra yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazlarla yaptığı müdahalede 113 kişinin yaralandığını bildirdi.

İSRAİL TERÖRÜ SÜRÜYOR

İsrail güçlerinin ayrıca Gazze'de “Büyük Dönüş Yürüyüşü”nün yapıldığı bölgede bulunan bir tıbbi malzeme çadırına göz yaşartıcı gaz atması sonucu 10 sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

İsrail'den Filistinlilere sert müdahale VİDEO

GERÇEK MERMİ KULLANIYORLAR

Bugün düzenlenen “Bayrak Yakma Cuması” protestolarında İsrail güçleri barışçıl gösteri düzenleyen Filistinli gençlere saldırmış, protestocuları dağıtmak için açtığı ateş nedeniyle 7 Filistinli yaralanmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralanan 7 Filistinli ‘den birinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

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