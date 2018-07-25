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155 bin kişinin pasaportlarındaki iptal şerhi kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan şerhi kaldırdı.

AA | 25.07.2018 - 15:09..
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İçişleri Bakanlığı, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhlerini kaldırdı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6749 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 5. maddesine göre pasaport birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportlar genel güvenlik açısından iptal şerhi konularak iptal edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olağanüstü Hal uygulamasının bitimine müteakip İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır."

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