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155 kişiyi nehre indiren pilot: Sully

Bir kuş sürüsünün 3 dakika içinde 155 kişiyi ölümle yaşam arasında bıraktığı kazada, kimsenin burnu bile kanamadı.

Özel Haber | 15.03.2018 - 11:57..
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155 kişiyi nehre indiren pilot: Sully

Selen KALDIRIM / [email protected]

Hatırlayın, çünkü o anları yaşayan insanların hiçbiri, bu korkunç kazayı unutamadı. Nasıl unutsun?

Bir an olsun düşünün; 15 Ocak 2009 tarihinde US Airways’in 1549 sefer sayılı uçuşu ile New York’tan Charlotte şehrine gideceksiniz. Kiminizin tek amacı iki günlük bir tatildi, kiminiz en yakın arkadaşınızı ziyarete gidiyordunuz, kiminiz ailenizi görmeye.  Sıradan bir gün. Dakika başı bir uçak semalara havalanıyor.  Her şey normal.  Bir uçağa biniyorsunuz; Airbus A320. Pilotunuz konuşuyor: Kalkış için hazırız!

3 DAKİKA SONRA…

Uçakta bulunan hiç kimse, birazdan bir kuş sürüsü yüzünden hayatının en kötü anlarını yaşayacağını bilmiyordu. Havacılık tarihi saniyeler içinde akıl almaz bir olaya şahit oldu. Kuş sürüsüne çarpan uçağın iki motoru da işlevsiz hale geldi. Bu ne demek biliyor musunuz; Düşüyorsunuz!

155 kişiyi nehre indiren pilot: Sully

155 KİŞİLİK ÖLÜM YOLCULUĞU

Uçağın kaptanı Pilot Cherley Sullenberger’ı bir düşünün. Bir saniye; ne yapacağını şaşırmış, çaresiz bir halde mi düşündünüz? Yanıldınız. Aslında yanılmak da denmez; herhalde kendisi dahil 155 kişinin canını taşıyan bir pilot için gayet normal.

155 kişiyi nehre indiren pilot: Sully

Ama öyle olmadı. Sullenberger, mesleki hayatının en riskli inişini yapacaktı. O an, ölümden daha öte bir korkusu kalmadığı için son şansını deneyecekti. Her geçen saniye bir facianın habercisiydi.

‘’NEHRE İNİYORUM!’’

İçeriden yaşlısı, çocuğu, kadını, erkeği panik halindeydi. Herkes umudunu yitirmiş ve son duasını etmeye başlamıştı bile. Mürettebat ise son derece soğukkanlı hareket ediyordu. Yolcuların şansı bu olsa gerek. Fakat tarihte hiç görülmemiş bir şey oldu. Tüyleri diken diken yapan o bildiri La Guardia havalimanı kulesine verildi: Nehre iniyorum!

155 kişiyi nehre indiren pilot: Sully

HAVADA MOTORSUZ KALAN BİR UÇAK

Evet! Sully son kozunu oynayacaktı. Kule, acil iniş için onay verdi. Verdi de, bu kesin bir kurtuluş muydu? Değildi. Tarihte bütün motorlarını havada kaybetmiş bir uçağın kurtulduğu görülmemişti.

155 kişiyi nehre indiren pilot: Sully

Yolcu Alberto Panero o an için, “Hemen yanımızda yükselen binaları görünce çok korktum ve onlardan birinin üzerine düşmemek için dua ettim” şeklinde bahsediyor.

‘’SOĞUKKANLI OLMAK ZORUNDAYDIM’’

57 yaşındaki kaptan pilot Chesley B. Sullenberger ise, “Meslek hayatımın en kötü anlardan biriydi ancak soğukkanlılığımı kaybetmemem gerektiğini biliyordum” demişti.

Sully, bu zorlu iniş için Airbus A320 Hudson Nehri’ne doğru çevirdi. Herkes nefesini tutmuş Sully’in bu inişi nasıl yapacağını bekliyordu.

BAŞARDI

New York Valisi David Paterson, Bloomberg’le düzenlediği ortak basın toplantısında, usta pilotun iki motoru birden arıza yapan uçağı Hudson Nehri’ne indirerek bir mucizeyi gerçekleştirdiğini söyledi.

155 kişiyi nehre indiren pilot: Sully

İşte kahraman pilot ‘Sully’! Başarmıştı; 150 yolcu ve 5 kişilik mürettebatı kimsenin burnu bile kanamadan nehre indirmişti.

UÇAKTAN EN SON O İNDİ

Kurtarma ekibi kule haberi alır almaz hazır bekliyordu. Uçaktan ilk çıkarılanlar kadın ve çocuklar oldu.

155 kişiyi nehre indiren pilot: Sully

Herkesin can güvenliğinden emin olmak isteyen kahraman pilot Sully uçaktan en son inen oldu. Tarihe geçen bu acı olay sonrasında uçaktaki herkes hayattaydı. Karadan bindiğiniz bir uçaktan nehirden çıkmanın duygusu anlatılmaz yaşanır olsa gerek.

155 kişiyi nehre indiren pilot: Sully

‘’MÜRETTEBATIMI KUTLUYORUM’’

Sully kaza sonrası verdiği bir ropörtajda şöyle diyor;

“Uçakta bebekler, kadınlar  ve çocuklar vardı. Panik anında şok geçirmiş olanlar da olabilirdi. Soğukkanlılığını kaybetmeyen ve yolculara yardımcı olan mürettebatımı da kutluyorum.”

155 kişiyi nehre indiren pilot: Sully

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