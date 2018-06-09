taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

16 gün önce yaralanan asker şehit oldu

Diyarbakır Lice'de 16 gün önce PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan 26 yaşındaki Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.

DHA | 09.06.2018 - 18:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Lice ilçesinin Birlik Köyü kırsalında güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar sırasında, 24 Mayıs 2018'de bir grup PKK'lı terörist ile çatışma çıktı.

GATA'DA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Çatışmada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Uğur Sağlam, Diyarbakır'daki ilk müdahaleinin ardından Ankara GATA'ya sevk edildi. GATA'da 16 gündür tedavi altına tutulan Sağlam, bugün şehit oldu.

16 gün önce yaralanan asker şehit oldu

VAN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehit Uzman Onbaşı Sağlam'ın cenazesinin, yarın memleketi Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

16 gün önce yaralanan asker şehit oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

201
Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

130
Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

206
Pelin Batu'nun sahte hesap isyanı

Pelin Batu'nun sahte hesap isyanı

164
Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı

149
Comolli'nin F.Bahçe'den göndereceği futbolcular

Comolli'nin F.Bahçe'den göndereceği futbolcular

118
Kabe'de intihar

Kabe'de intihar

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM