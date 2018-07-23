16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 1 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisiyle hazırlanan eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. İspanya'dan gelen Rosario, Ricardo ve Jose Castro Romero adlı üç kardeşin kurduğu "Castro Romero Flamenco" topluluğu, 3 Ağustos'ta kendi müzikleri ve koreografilerinden oluşan "Esencia Flamenca" adlı performansı sahneleyecek.

DON KİŞOT SAHNELENECEK

Viyana Devlet Opera Balesi Birliği, balenin yıldızlarını sahneye taşıyan "Balenin En İyileri" gösterisini 8 Ağustos'ta sergileyecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin bale sanatçıları, 11 Ağustos'ta "Don Kişot" balesini sunacak.

Miguel de Cervantes'ın aynı adlı romanından hareketle Marius Petipa'nın adımlarıyla sahnelenen eserde, Ludwig Minkus'un müzikleri izleyiciyle buluşturulacak.

KAPANIŞ 15 AĞUSTOS'TA

Festivalin 15 Ağustos'taki kapanış etkinliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, 2015-2016 DOB sanat sezonunda dünya prömiyerini yapan Frida'yı sahneleyecek. Eserin müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Aksel Akın'a, koreografisi ise Özgür Adam İnanç'a ait.