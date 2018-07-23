taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.796
USD
4,7494
EURO
5,5670
ALTIN
188,04
PETR
73,8900

16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

Festivalin açılışı, Nikos Kazancakis'in 35'ten fazla ülkede sahnelenen "Zorba" adlı eseriyle gerçekleşecek.

AA | 23.07.2018 - 14:39..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 1 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisiyle hazırlanan eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. İspanya'dan gelen Rosario, Ricardo ve Jose Castro Romero adlı üç kardeşin kurduğu "Castro Romero Flamenco" topluluğu, 3 Ağustos'ta kendi müzikleri ve koreografilerinden oluşan "Esencia Flamenca" adlı performansı sahneleyecek.

16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

DON KİŞOT SAHNELENECEK

Viyana Devlet Opera Balesi Birliği, balenin yıldızlarını sahneye taşıyan "Balenin En İyileri" gösterisini 8 Ağustos'ta sergileyecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin bale sanatçıları, 11 Ağustos'ta "Don Kişot" balesini sunacak.

Miguel de Cervantes'ın aynı adlı romanından hareketle Marius Petipa'nın adımlarıyla sahnelenen eserde, Ludwig Minkus'un müzikleri izleyiciyle buluşturulacak.

16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

KAPANIŞ 15 AĞUSTOS'TA

Festivalin 15 Ağustos'taki kapanış etkinliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, 2015-2016 DOB sanat sezonunda dünya prömiyerini yapan Frida'yı sahneleyecek. Eserin müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Aksel Akın'a, koreografisi ise Özgür Adam İnanç'a ait.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener'i istifaya sürükleyen kriz

Meral Akşener'i istifaya sürükleyen kriz

283
Mustafa Ceceli'nin Konya ve Zonguldak konserleri iptal edildi

Mustafa Ceceli'nin Konya ve Zonguldak konserleri iptal edildi

78
Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

151
Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin ilk ifadesi

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin ilk ifadesi

243
CHP, 21 günlük askerlik süresinin kalkmasını istiyor

CHP, 21 günlük askerlik süresinin kalkmasını istiyor

276
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

183
24 Haziran sonrası en kapsamlı CHP anketi

24 Haziran sonrası en kapsamlı CHP anketi

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM