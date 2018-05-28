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16 üniversiteye rektör atanacak

YÖK'ün aralarında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın da bulunduğu 16 üniversite için rektör atamasına ilişkin duyurusu yayınlandı.

AA | 28.05.2018 - 21:24..
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YÖK tarafından yayınlanan, "rektör adaylığı başvuru ilanı"nda, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri'ne rektör ataması yapılacağı belirtildi.

16 üniversiteye rektör atanacak

ARANAN ŞARTLAR

Bugün başlayan başvuruların 6 Haziran Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar devam edeceği bildirilen açıklamada, rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda aranacak şartlar şöyle sıralandı:

"Profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olmak, Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak, rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir devlet veya vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir."

Sadece bir üniversitenin rektörlüğü için başvurabilecek adaylar, bizzat yapabilecekleri başvurularını posta veya elektronik postayla gerçekleştirebilecek.

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