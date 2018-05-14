16 yıl kütüphaneye gitti üniversiteyi kazandı

Görme engelli Mehmet Kaçan, 16 yıldır gittiği kütüphane sayesinde hayatını değiştirdi.

Kütüphanedeki sesli kitaplar sayesinde önce açıköğretimden ortaokul ve liseyi, ardından da meslek yüksekokulunu tamamlayan Mehmet Kaçan, yine kütüphaneden edindiği kitaplarla hazırlandığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sayesinde iş buldu, daha sonra da ikinci üniversitesine yerleşti.

SIRA DIŞI OKUR

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıl Türkiye genelinde belirlediği dört sıra dışı okurdan biri olan 35 yaşındaki Mehmet Kaçan, kütüphane ile 19 yaşında tanıştı. Doğuştan yüzde 90 görme kaybı bulunan Kaçan, kendi ayakları üzerinde durabilmek için 2002 yılında iş aramaya başladı.

İlkokul mezunu olduğu için iş bulamayan Kaçan, eğitimine açıköğretim ortaokulda devam etmek için Atatürk İl Halk Kütüphanesine başvurdu.

SESLİ KİTAPLARLA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANDI

Mehmet Kaçan, gününün çoğunu geçirdiği kütüphanedeki sesli kitaplardan yararlanarak ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Liseden sonra çeşitli işlerde çalışırken kütüphaneye gitmeye devam eden sıra dışı okur, EKPSS ve üniversite sınavlarına hazırlandı.

"İKİNCİ ÜNİVERSİTEYİ OKUYORUM"

Görme engelli Kaçan, kütüphanedeki kitapların yanı sıra kendisine gerekli olan ancak sesli olmayan kitaplardan da kütüphane gönüllülerinin seslendirmesiyle yararlandı.

EKPSS sayesinde iş sahibi olan ve bir okulda memur olarak çalışan Kaçan, açıköğretim fakültesinde sosyal hizmetler önlisans programını bitirdi. Mehmet Kaçan, şimdi, açıköğretim sosyoloji lisans programındaki öğrenimini sürdürüyor.

Mehmet Kaçan, kütüphanenin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Kütüphane EKPSS'yi kazanmış olmamdır. İkinci üniversiteyi okuyorum, bitirmek üzereyim. Yine bu kütüphane sayesinde oluyor. Kütüphane kendimi keşfetmemdir. Vatanıma hizmet olsun diye okuyorum" diye konuştu.

"ÜLKEME HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Mehmet Kaçan, askerlik yapmak istediğini ancak rahatsızlığı nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini belirterek, "Vatanıma öyle hizmet edemediysem bu şekilde, okuyarak, üreterek ülkeme, vatanıma hizmet edebilirim diye düşündüm" dedi.