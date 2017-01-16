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161 polise FETÖ soruşturması açıldı

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

16.01.2017 - 16:16
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161 polise FETÖ soruşturması açıldı

"Bugüne kadar Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 161 polis ve amir hakkında FETÖ terör örgütü üyeliğinden soruşturma başlatıldı" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"65'İNİN BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ"

"Bunlardan 65’inin ’ByLock’ kullandığı tesbit edildi. 39 emniyet görevlisinin soruşturmaları tutuklu olarak devam ediyor. ’ByLock’ güncellemeleri kapsamında ’ByLock’ kullandıkları yeni tespit edilen 21 kişiden 18’i hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma yapılmaya devam ediliyor. Ayrıca devam eden dosyalardan elde edilen yeni delillere göre soruşturmalara genişletilerek devam edilecek."

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