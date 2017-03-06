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17 yaşındaki kıza 3 yıl tecavüz eden 4 kişi yakalandı

Giresun’un Bulancak ilçesinde zihinsel engelli 17 yaşındaki kıza 3 yıl boyunca tecavüz ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

06.03.2017 - 22:31
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Zihinsel engelli 17 yaşındaki lise öğrencisi M.K., 3 yıl önce köylüsü G.A. tarafından otomobil içinde tecavüze uğradı. Zihinsel engelli genç kızı, daha sonra da R.A. isimli şahıs tarafından önce köyde fındık bahçesinde, daha sonra da minibüs içinde tecavüze uğradı. M.K., sınavları nedeniyle ailesinin izni ile ilçe merkezindeki N.Y.’nin evinde kaldığı sırada gece herkes uyurken cinsel saldırıya uğradı. Son olarak taşımalı eğitimde servis şoförlüğü yapan İ.B.’nin çirkin tuzağına düşen M.K., yaşadıklarını inanmayacaklarını düşünerek kimseye anlatamadı.

Olay, genç kızın telefonunu şarj etmek için gittiği dayısının evinde gelen mesajlar üzerine yengesinin şüphelenmesi ile ortaya çıktı. Dayısı ve yengesinin nezaretinde savcılığa suç duyurusunda bulunan M.K.’nın psikolog nezaretinde ifadesi alındı. Olayla ilgili yaşları 38 ila 55 arasında olan G.A., R.A., İ.B. ve N.Y. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan G.A. tutuklanırken, R.A., İ.B. ile N.Y. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


17 yaşındaki kıza 3 yıl tecavüz eden 4 kişi yakalandı

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