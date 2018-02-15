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17 yaşındaki sürücü yayalara çarptı: 1 ölü

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 17 yaşındaki genç kızın kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA | 15.02.2018 - 19:08..
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Abana’dan Bozkurt istikametine gididen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Y.K. idaresindeki 34 EH 6767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Lütfiye Kesim (72), Emir Mustafa Kesim (5) ve Yağız Efe Kesim’e (3) çarparak bahçeye devrildi.

YARALILAR HASTANEDE

Kazada, sürücü Y.K. ile kaldırımda yürüyen Lütfiye Kesim, Emir Mustafa Kesim ve Yağız Efe Kesim yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

17 yaşındaki sürücü yayalara çarptı: 1 ölü

1 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılardan Lütfiye Kesim, Emir Mustafa Kesim ve Yağız Efe Kesim Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi

Kastamonu’ya sevk edildiği esnada tüm müdahalelere rağmen 72 yaşındaki Lütfiye Kesim hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Y.K. ise, Bozkurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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