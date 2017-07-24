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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

24.07.2017 - 19:49
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Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ve MİT tarafından ortak operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Bu kişilerin kullandığı ev ve işyerleri ile depolarında yapılan aramalarda 10 Kalaşnikof, 35 şarjör, 2 bin 370 fişek, 3 tabanca, 7 tabanca şarjöüe, 382 kurşun, 102 çuvalda patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton 100 kilo amonyum nitrat, 2 av tüfeği, 1 pala ele geçirildi. Baskınlarda arama yapılan adreslerde ayrıca 38 bin 705 lira ile 15 bin 870 dolar, farklı kişiler adına düzenlenmiş 40 bin 500 lira tutarında çek, 163 bin lira tutarında senet, 2 koçan boş çek defteri ile çok sayıda dijital materyal bulundu.

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

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