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17’nci Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başladı

Gelenekselleşen Çocuk Tiyatro Festivali başladı.Bu yıl 17'ncisi düzenlenen festivalde binlerce çocuk tiyatro ile tanışıp, açık havada oyun izlemenin tadını doyasıya çıkardı.

DHA | 12.07.2018 - 11:14..
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  2. Kültür Sanat

Çocukları tiyatro ile tanıştırıp, onlara açık havada oyun seyretme keyfini yaşatan  festival, 15 gün boyunca her akşam farklı bir çocuk oyununu ücretsiz izleme imkanı sundu.

KUYRUKLAR OLUŞTU

Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye uygulamasına geçilen festivalde, izleyiciler davetiyelerini Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezleri'nden temin ederek yerlerini aldı.

17’nci Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başladı


"BURAYI SEVİYORUM"

Tiyatroyu çok sevdiğini belirten Rüya Aksoy,” Bugün bebeğimle Özgürlük Parkı’nda tiyatro izlemeye geldik. Burayı çok seviyorum ve buraya gelmeyi hayal etmiştim” dedi.

17’nci Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başladı


"TİYATRO İZLEMEK ÇOK KEYİFLİ"

Oyunu sabırsızlıkla beklediğini ifade eden İda Doğrayan, "Annemle açık hava tiyatrosunda oyun izlemeye geldim. Herkes buraya gelsin" sözlerini kullanırken, Bartu Boztepe ise tiyatro izlemenin çok keyifli olduğunu söyledi. Kadıköy Çocuk Tiyato Festivali 15 gün sürecek ve 25 Temmuz Çarşamba akşamı son bulacak.

17’nci Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başladı

17’nci Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başladı

17’nci Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başladı

17’nci Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başladı


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