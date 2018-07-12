17’nci Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başladı

Çocukları tiyatro ile tanıştırıp, onlara açık havada oyun seyretme keyfini yaşatan festival, 15 gün boyunca her akşam farklı bir çocuk oyununu ücretsiz izleme imkanı sundu.

KUYRUKLAR OLUŞTU

Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye uygulamasına geçilen festivalde, izleyiciler davetiyelerini Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezleri'nden temin ederek yerlerini aldı.





"BURAYI SEVİYORUM"

Tiyatroyu çok sevdiğini belirten Rüya Aksoy,” Bugün bebeğimle Özgürlük Parkı’nda tiyatro izlemeye geldik. Burayı çok seviyorum ve buraya gelmeyi hayal etmiştim” dedi.





"TİYATRO İZLEMEK ÇOK KEYİFLİ"

Oyunu sabırsızlıkla beklediğini ifade eden İda Doğrayan, "Annemle açık hava tiyatrosunda oyun izlemeye geldim. Herkes buraya gelsin" sözlerini kullanırken, Bartu Boztepe ise tiyatro izlemenin çok keyifli olduğunu söyledi. Kadıköy Çocuk Tiyato Festivali 15 gün sürecek ve 25 Temmuz Çarşamba akşamı son bulacak.



