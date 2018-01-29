18 ay çalıştı, 15 yıl maaş aldı

İspanya'nın güneydoğusundaki Alicante kentinde, yata yata para kazanma tabiri gerçekleşti. Birizinli bir memurun 18 ay işe gitmesine rağmen 15 yıl maaş aldığı belirlendi.

İZİN GÜNLERİ 18 AY

Bir psikiyatri hastanesinde asistan olarak gören yapan memur, 2001-2016 yılları arasında izin günlerinin hemen ardından rapor alıp bunu sürekli tekrarladı.

Memur bu süre zarfında, 7 kez bir yıllık, 3 kez de 1.5 yıllık olmak üzere toplamda 4 bin 553 gün rapor aldı. Raporlar dışında yasal izinlerini de kullanan memur, toplamda 18 ay izin yapmış oldu

HUKUK DIŞI BİR ŞEY YOK

Devlet yetkilileri olaya ilişkin yapılan açıklamada uygulamanın etik bulunmamasına rağmen memurun yaptığının yasal olduğunu vurgulayarak, hukuk içinde hareket ederek memur hakkında disiplin soruşturması başlattıklarını kaydetti.

Tartışma konusu olan memur ise Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumunun kendisini raporunun bitmesinin ardından işe dönmesi gerektiği konusunda bilgilendirmediğini ispatlayıp aleyhinde açılan davaları kazandı.