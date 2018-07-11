taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.275
USD
4,7120
EURO
5,5287
ALTIN
189,60
PETR
78,2800

18 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Amanos Dağları, Diyarbakır ve Şırnak'Taki operasyonlarda 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA | 11.07.2018 - 09:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

sd

İçişleri Bakanlığı, Osmaniye Amanos Dağları'nda emniyet istihbarat ve jandarmanın ortak operasyonu ile 11 terörist, Diyarbakır’da 3 terörist, Şırnak’ta 4 terörist olmak üzere toplan 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kulp ilçesinin Demirli köyü Keçiveren mezrasının kuzeydoğusunda kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saat 08.00 itibarıyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

18 terörist etkisiz hale getirildi

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 12 şarjör, 360 fişek, el bombası, el telsizi, radyo, el yapımı patlayıcı düzeneğine ait uzaktan kumanda, 9 pil bloğu, örgütsel doküman, çok miktarda yaşam malzemesi ve giyecek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

742
136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

172
Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

50
Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar

Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar

136
CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

68
Adnan Oktar'ın gözaltı fotoğrafı

Adnan Oktar'ın gözaltı fotoğrafı

160
Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

245
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM