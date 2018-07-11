18 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Osmaniye Amanos Dağları'nda emniyet istihbarat ve jandarmanın ortak operasyonu ile 11 terörist, Diyarbakır’da 3 terörist, Şırnak’ta 4 terörist olmak üzere toplan 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kulp ilçesinin Demirli köyü Keçiveren mezrasının kuzeydoğusunda kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saat 08.00 itibarıyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 12 şarjör, 360 fişek, el bombası, el telsizi, radyo, el yapımı patlayıcı düzeneğine ait uzaktan kumanda, 9 pil bloğu, örgütsel doküman, çok miktarda yaşam malzemesi ve giyecek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.