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180 komando dualarla El Bab'a uğurlandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde konuşlu Köklüce Jandarma Komando Taburunda görevli 180 komando Suriye’nin El Bab şehrine dualar ile uğurlandı.

DHA | 30.11.2017 - 10:04..
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Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Niksar ilçesinde konuşlanan ‘Kurtlar’ olarak adlandırılan Köklüce Jandarma Komando Taburunda görevli 180 komando için düzenlenen tören öncesinde askerler, protokol ve vatandaşlar ile birlikte tabur içerisindeki mescitte sabah namazını kıldı.

Namaz çıkışında ise Niksar Belediyesi tarafından asker ve vatandaşlara simit, poğaça ve çay ikramında bulunuldu.

KURBAN KESİLDİ

Törene Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, asker yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tabur Komutanı Yarbay Haydar İrban'ın komando yemini ettirdi. Daha sonra kurban kesilerek dua edildi.

180 komando El Bab'a uğurlandı

180 komando dualarla El Bab'a uğurlandı

"BU BİR NÖBET DEĞİŞİMİDİR"

Törende konuşan Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, "Bugün burada Suriye El Bab bölgesindeki göreve giden komandolarımızı birazdan uğurlayacağız. Halen o bölgede ne mutlu Tokat İl Jandarma Komutanlığı olarak yine bizim Turhal ilçemizde konuşlu olan Nevşehir Komando Tabur Komutanlığı 6 aydır kendisine tebliğ edilen görevi büyük bir kahramanlıkla yerine getirmektedir. Bu bir nöbet değişimidir. Bugün arkadaşlarım oraya gidecekler, diğer silah arkadaşlarım geriye dönecektir." şeklinde konuştu.

180 komando dualarla El Bab'a uğurlandı

Törende Niksar ilçesinde eğitim gören öğrenciler, göreve giden askerler için yazılan mektuplarını Komando Taburu Komutanı Yarbay Haydar İrban’ya teslim etti.

6 AY GÖREV YAPACAKLAR

Törenin ardından göreve giden komandolar aileleri ile vedalaştıktan sonra dualarla Suriye’nin El-Bab şehrine uğurlandı. Komandolar El Bab'da 6 ay boyunca görev yapacak.

180 komando dualarla El Bab'a uğurlandı

180 komando dualarla El Bab'a uğurlandı

180 komando dualarla El Bab'a uğurlandı

180 komando dualarla El Bab'a uğurlandı

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