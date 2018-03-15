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Kuzey Irak'ta PKK hedefleri bombalandı

Hakurk ve Zap bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan teröristler, Türk jetleri tarafından yok edildi.

AA | 15.03.2018 - 08:08..
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Kuzey Irak'ta PKK hedefleri bombalandı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın uzantılarına ağır darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta da teröristlere nefes aldırmıyor.

Örgütün Hakurk ve Zap bölgelerindeki noktalarını bombardımana alan Türk jetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri etkisiz hale getirdi.

8 HEDEFE BOMBARDIMAN

TSK, 8 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı.

Bombardımanın ardından hazırlık yapan onlarca terörist etkisiz hale geldi.

ASKERLERİMİZE SALDIRACAKLARDI

Teröristlerin bölgeden sınırı geçerek karakollarımıza saldırı hazırlığı içerisinde olduğu anlaşıldı.

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