Kuzey Irak'ta PKK hedefleri bombalandı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın uzantılarına ağır darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta da teröristlere nefes aldırmıyor.
Örgütün Hakurk ve Zap bölgelerindeki noktalarını bombardımana alan Türk jetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri etkisiz hale getirdi.
8 HEDEFE BOMBARDIMAN
TSK, 8 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı.
Bombardımanın ardından hazırlık yapan onlarca terörist etkisiz hale geldi.
ASKERLERİMİZE SALDIRACAKLARDI
Teröristlerin bölgeden sınırı geçerek karakollarımıza saldırı hazırlığı içerisinde olduğu anlaşıldı.