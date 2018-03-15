Kuzey Irak'ta PKK hedefleri bombalandı

3

Hastaneye gitti beyninin yarısının olmadığını öğrendi

İrlanda'da baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve röntgen çektiren adam, beyninin yarısının olmadığını ve bu şekilde 84 yaşına kadar hiçbir sorun yaşamadan hayatını sürdürdüğünü öğrendi.