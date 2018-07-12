Alpay Özalan PÖH'lerle buluştu

1 Sümela Manastırı'na yapılacak teleferik ihale edilecek Trabzon'un Altındere vadisi sınırları içerisinde bulunan Sümela Manastırı'na inşa edilecek teleferik ve seyir terası için ihale düzenlenecek.

2 VAR nedir Futbola bu yıl kazandırılan ve ligimizde de resmi olarak bu sezon kullanılacak olan VAR, tartışmalı pozisyonlara daha doğru kararlar vermek için hakmelere yardım edecek sisteme verilen isimdir.

3 Gayrettepe- 3.Havalimanı metro hattı 2019'da açılacak Ulaşımın da rahat olması için Gayrettepe- 3.Havalimanı metro hattı çalışmaları devam ediyor.

4 Semizotunun faydaları Sağlık açısından birçok faydası olan semizotunun mineraller bakımından zengin olmasıyla beraber düşük kalorili olmasıyla da diyet listelerinin başında geliyor.

5 Samsun'da boğulmaya karşı Türkçe ve Arapça broşür Samsun'da Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, denize girenlere Türkçe ve Arapça boğulmalara karşı broşür dağıttı.

6 Galatasaray'a UEFA'dan sevindirici haber Dosyası yeniden incelenmesine karar verilen Galatasaray’ın durumu ile Avrupa'dan men cezası alan Milan'ın durumu karşılaştırıldığında, Galatasaray'ın aynı faktörlerden ceza almadığı tespit edildi.