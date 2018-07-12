taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.554
USD
4,8616
EURO
5,6826
ALTIN
194,77
PETR
73,8700

Alpay Özalan PÖH'lerle buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan TBMM'de görev alan Özel Harekat Polisleriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 15:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Alpay Özalan PÖH'lerle buluştu

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti'den İzmir Milletvekili oldu.

Milli maçlardaki İstiklal Marşı okuma performansıyla dikkat çeken Özalan, Meclis Genel Kurulunda da şimdiden öne çıkacak isimlerden biri olacağını belli etti.

ÖZALAN PÖH'LERLE BİRLİKTE

TBMM'de Özel Harekat Polisleriyle bir araya gelen Özalan sosyal medya hesabından, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde görevli Özel Harekat Polisi kardeşlerimizle muhabbet ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Alpay Özalan PÖH'lerle buluştu

Alpay Özalan Meclis'e kayıt oldu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te seçim günü

Meclis'te seçim günü

94
NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

236
Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

192
Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

131
Adnan Oktar'ın para kaynağı

Adnan Oktar'ın para kaynağı

167
Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

112
Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM