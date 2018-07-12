Alpay Özalan PÖH'lerle buluştu

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti'den İzmir Milletvekili oldu.
Milli maçlardaki İstiklal Marşı okuma performansıyla dikkat çeken Özalan, Meclis Genel Kurulunda da şimdiden öne çıkacak isimlerden biri olacağını belli etti.
ÖZALAN PÖH'LERLE BİRLİKTE
TBMM'de Özel Harekat Polisleriyle bir araya gelen Özalan sosyal medya hesabından, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde görevli Özel Harekat Polisi kardeşlerimizle muhabbet ediyoruz." paylaşımında bulundu.
Alpay Özalan Meclis'e kayıt oldu VİDEO