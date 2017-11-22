Dolar ve euroda son durum

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile pozitif seyir sürerken, dolar, avro ve sterlin dün Türk lirası karşısında tüm zamanların zirvesini gördü. Dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında dünkü yükseliş eğilimini sürdürerek 3,9830 ile rekor tazeledi.

DÖVİZDE GÜNCEL RAKAMLAR BURADA

Bugün dolar/TL, rekor tazelemesinin ardından 3,9685'ten işlem görmeyi sürdürüyor. Euro/TL ve sterlin/TL de tarihi zirvelerini görmesinin ardından aynı dakikalarda sırasıyla 4,6660 ve 5,2660'tan alıcı buluyor.

Dün dolar/TL, 3,9781, Euro/TL 4,6759 ve sterlin/TL 5,2752 ile tarihinde gördüğü en yüksek seviyesine çıkmıştı.

MERKEZ BANKASI HAMLE YAPMIŞTI

Dövizlerdeki dün tırmanış hız kazandığı zaman Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri 22 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürülmüştür. Aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlenmiştir." denildi.

Böylece, bankalar tüm fonlamalarını, daha yüksek maliyetlerle geç likidite penceresinden yapmak zorunda kalacaklar. Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi faiz yüzde 12,25 düzeyinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL ENDEKSİ

Dövizlerdeki tırmanışın da etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0,74 düşüşle 103 bin 146 puandan başladıktan sonra gün boyunca dalgalanmasının ardından, dövizdeki rekorlara karşın günü yüzde 1,3 yükselerek 105 bin 268 puandan kapattı.

Dövizdeki yükseliş, Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası (CDS) primlerini de yükseltti. IHS Markit verilerine göre Türkiye'nin CDS primleri, dünkü kapanışa göre 4 baz puan artarak Nisan ayından bu yana en yüksek düzey olan 222 baz puana yükseldi.