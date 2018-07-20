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19 gündür kayıp şahsın cesedi dağda bulundu

Karaman'da 19 gündür kayıp olan şahsın dağlık arazide cesedi bulundu.

İHA | 20.07.2018 - 05:55..
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57 yaşındaki Hayati Canbulat, Abbas Mahallesi’ndeki ikametinden 1 Temmuz 2018 Pazar günü ayrıldı. Canbulat’ın evine tekrar dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi durumu polise bildirdi.

19 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi cinayet masası dedektifleri, Canbulat’ın aniden ortadan kayboluşunu şüpheli bularak geniş çaplı soruşturma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Canbulat’ın izni süren ekipler, 19 gün sonra şahsın merkeze bağlı Elmadağı köyü yakınlarında dağlık arazide cansız bedenine ulaştı. Ekipler, vücudunda darp izlerine rastlanan Canbulat’ın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Canbulat’ın aniden ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak 5 kişinin gözaltında olduğu ve çok yönlü soruşturmanın halen devam ettiği öğrenildi.

19 gündür kayıp şahsın cesedi dağda bulundu

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