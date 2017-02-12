1915 Çanakkale Köprü projesi onaylandı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsünün ihalesine ilişkin bir açıklama yaptı. Arslan, "Dün itibarıyla 4 grubunda dosyalarının yeterli olduğunu herhangi bir eksikliklerinin olmadığını tespit ettiler ve böylece 16 yıl 2 ay 12 günle en düşük süreyi veren Türk Kore ortak girişimi, Kore firması Daelim ve SK ile Türkiyeden Yapı Merkezi ve Limaktan oluşan de ortak girişim grubunun teklifi ihaleyi kazanmış oldu. Ben dün akşam itibarıyla ihaleyi onayladım ve sözleşmeye davet ediyoruz. Görevli şirket böylece sözleşmeyi imzaladıktan sonra 18 Martta temelini atacağız. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin." dedi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNÜN İHALE SÜRECİ

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesine de değinen Arslan, projenin Türkiyenin en prestijli projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Ülkenin ekonomisine istikrarına geleceğine güven olmasa bu büyüklükteki projelere dünyanın bu kadar iddialı ülkesinin iddialı firmaları ve iddialı finans kuruluşları teklif vermezlerdi. Malum 4 ortak girişim teklif vermişti, Tekliflerini 26 Ocakta açtık. O gün ön incelemelerde hepsinin yeterli olduğunu düşünerek süreye yönelik teklifleri de deklare etmiştik. Teknik arkadaşlarımız bu projelerin yapılabilmesi adına bütün dosyaları, teknik analizleri yaptılar, incelemelerini bitirdiler. Dün itibarıyla 4 grubunda dosyalarının yeterli olduğunu herhangi bir eksikliklerinin olmadığını tespit ettiler ve böylece 16 yıl 2 ay 12 günle en düşük süreyi veren Türk Kore ortak girişimi, Kore firması Daelim ve SK ile Türkiyeden Yapı Merkezi ve Limaktan oluşan de ortak girişim grubunun teklifi ihaleyi kazanmış oldu. Ben dün akşam itibariyle ihaleyi onayladım ve sözleşmeye davet ediyoruz. Görevli şirket böylece sözleşmeyi imzaladıktan sonra 18 Martta temelini atacağız. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin."





"TÜRKİYE'YE DEĞİL DÜNYAYA BİR MESAJDIR"

1915 Çanakkale Köprüsü projesinin önemli bir proje olduğunu anlatan Bakan Aslan, "Bu kadar önemli bir projenin 5,5 yıllık yapım süresi dahil, 16 yıl 2 ay 12 güne ihale edilmiş oması ülkemiz açısından, ülkemizin geleceği açısından çok önemli ama daha da önemlisi gerçek dünyanın, reel dünyanın, reel ekonomik dünyanın Türkiyeye olan güveninin tescil edilmiş olmasıdır. Oyun oynayanların, spekülasyon yapanların, birilerinin kafasını karıştırmaya çalışanların değil, gerçek oyuncuların bu kadar iddialı bir teklif vermiş olması ve bu teklifin dün akşam itibariyle sonuçlanmış olması önemli. Bu, buradan sadece Türkiyeye değil dünyaya bir mesajdır." dedi.

