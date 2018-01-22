1915 Çanakkale Köprüsü 2023'ten önce tamamlanabilir

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin İl Kongresi'ndeki iştirakinin ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nü incelemek üzere bölgeye gitti.

HER BİRİ 48 BİN TON AĞIRLIĞINDA

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, 84 metreye 24 metre ebadında bir kuru havuzun inşa edildiğini, bu havuzun köprünün kulelerinin oturduğu ayakların inşaatını yapmak üzere inşa edildiğini belirterek, bunların her birinin ağırlığının 48 bin ton olduğunu, yani yaklaşık 150 bin tonluk gemi ebadındaki bir yapıdan söz ettiklerini belirtti.

Başbakan Yıldırım, bu yıl sonuna kadar beton kulelerin (keson blok) yapımının devam edeceğini, sonradan kuru havuzun açılacağını ve suda yüzdürülüp, dışarı alınarak yerine monte edileceğini anlattı.

"5 SENEDEN ÖNCE BİTİRMEYE GAYRET EDECEĞİZ"

Dünyanın kuleler arasındaki en fazla açıklığa sahip köprüde inşaatın fiilen başladığını anlatan Yıldırım, "İnşallah 2023'te bu muazzam eseri Çanakkalemize, Türkiye'ye kazandırıyoruz. Belki daha önce de bitirebiliriz. İnşallah 5 sene öngörülüyor ama daha önce de bitirmeye gayret edeceğiz." dedi.

"TÜRKİYE'YE EN GÜZELİ YAKIŞIR"

Köprünün kuleleri arasındaki mesafenin 2023 metre olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Çok anlamlı. 2023 biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Esasında eldeki bilgilere göre dünyada kuleler arası açıklık itibariyle en büyük köprü. Dolayısıyla Türkiye'ye de en büyüğü, en güzeli yakışır." ifadelerini kullandı.

Bu köprüyü, Türk-Kore ortak girişiminin yaptığını, dolayısıyla Türkiye'nin gurur duyacağı bir eser olacağını dile getiren Yıldırım, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 11,5 milyar lira olduğunu, köprü inşaatı bittikten sonra köprüyü yapan grubun yaklaşık 11 yıl işleteceğini sonra da devlete geri vereceğini anlattı.

"İSTANBUL'DAKİ TRAFİĞİ RAHATLATACAK"

Ayrıca Başbakan Yıldırım, "Bu proje ne işe yarayacak? Nelere faydası var? Her şeyden önce 1., 2. ve 3. köprü ve 2 tünelden sonra iki kıtayı bir kez daha Çanakkale'de birleştiriyoruz. Karşıdan karşıya geçiş sadece 4 dakikaya inecek. Bu ne demektir? Çanakkale, tarımda, meyvecilikte çok gelişmiş bir ilimiz. Bu köprüyle beraber lojistik, ikmal daha da hızlanacak Çanakkale'nin bereketine bereket katacak. Aynı zamanda da özellikle Avrupa'dan, Trakya'dan gelen trafik, Ege'ye, Akdeniz'e doğrudan geçmiş olacak. İstanbul üzerindeki trafik yükünü de azaltmış olacak. Daha bir çok faydaları var, saymakla bitmez."