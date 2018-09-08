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1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Türkiye’nin gurur projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki çalışmalar hızla devam ediyor. Köprünün inşa edileceği bölgenin son hali havadan görüntülendi.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 11:52..
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1915 Çanakkale Köprüsü projesi kapsamında kule keson temellerinin 1. aşamasının imal edileceği kuru kavuz çalışmaları tamamlanırken, kule temeli keson imalatı çalışmalarına başlandı.

357 KAZIK ÇAKILIYOR

Kule keson temellerinin oturacağı deniz tabanında zemin iyileştirmesi için 192 adedi kuzey kulede, 165 adedi güney kulede olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapındaki çelik kazık çakımı gerçekleştiriliyor.

Güney kulede 18 Mart 2018 tarihinde başlanan çalışmalarda bugüne kadar 165 adet kazığın tamamı çakılıp, 192 adet kazığın çakılacağı kuzey kulede ise bugüne kadar 157 adet kazık çakıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

18 MART 2017'DE TEMELİ ATILMIŞTI

Gelibolu’ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar hızlanarak devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum VİDEO


1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki yapılan çalışmaların bulunduğu bölgenin son hali drone ile havadan görüntülendi. Çanakkale Boğazı’nın inci gerdanlığı için süren çalışmalarda gelinen aşamalar ve yapılan hummalı çalışma görüntülere yansıdı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

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