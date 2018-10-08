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Yeni çıkanlar

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Özel İçerik | 08.10.2018 - 12:02..
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YENİ ÇIKANLAR

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

haftanın yeni çıkan kitapları

GÖÇÜP GİDENLER KOLEKSİYONCUSU

Şermin Yaşar, Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu’nda o çok özlediğimiz “insan”a bütün görkemiyle geri döndürüyor bizi. Hazırlayın yüzünüzü. Gülüşünüzün yanına biraz da keder koyun, okurken biraz ondan alacaksınız, biraz bundan. Kıtlama çay içer gibi...

Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu

Şermin Yaşar

Doğan Kitap

S.: 168

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

DOST MEKTUPLAR

Yazarının kişiliğine ışık tutacak mektupları seçmiş Yaşar Nabi. Ama Abdülhak Şinasi Hisar, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Reşat Nuri Güntekin, Nahit Sırrı Örik, Nurullah Ataç, Ahmet Kutsi Tecer, Bekir Sıtkı Kunt, Sabahattin Ali, Sait Faik Abasıyanık, İlhan Tarus, Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Kemal’in kaleme aldığı satırlar sadece kendi özel hayatlarını değil, unutulup gitmiş bir incelikler dünyasını, yeni Türk edebiyatının kuruluş aşamalarını da aydınlatıyor, sıcaklığıyla okuru sarıyor.

Dost Mektuplar

Kolektif

Varlık Yay.

S.: 328

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

VALE'İN SENARYO TEKNİKLERİ

Bu kitap, senaristlerin karşılaştıkları sorunları sağduyu ile özetliyor. Bu işin içinde olanlar kadar, olmayanları da etkisi altında tutuyor...

Vale'in Senaryo Teknikleri

Eugene Vale

Küsuray Yay.

S.: 344

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

DÜNYANIN ÇİVİSİ

Dünyanın Çivisi, okuru gerçekle hayalgücünün karışıp birbiriyle bütünleştiği büyülü bir yolculuğa davet ederken hayali bariyerlerle beton duvarların, iradenin kısıtlarıyla somut engellerin, hayali kahramanlarla sıradan insanların, dünyanın mührüyle şehrin çöpünün iç içe geçtiği bir evren kuruyor.

Dünyanın Çivisi

M. Özgür Mutlu

Sel Yay.

S.: 95

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

GANDHI'DEN YAŞAM DERSLERİ

Arun Gandhi, Gandhi’den Yaşam Dersleri’nde kendi kişisel yolculuğunu ve deneyimlerini, büyükbabasının yaşamından kesitlerle birlikte anlatıyor; Mahatma Gandhi’yi, onun dünyaya ilham veren yaşam felsefesi eşliğinde bize birinci elden aktarıyor.

Gandhi'den Yaşam Dersleri

Arun Gandhi

Çev.: Suzan Cenani Alioğlu

Altın Kitaplar

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

BAŞKA DÜNYALARDAN ÖYKÜLER

Gerçekle bilimdışını, mitolojiyle insanlığı birleştirerek heyecan dolu hikâyeler anlatan Bahadır İçel, eğlenceli hayal gücünü, soluk soluğa okunacak öykülere dönüştürüyor.

Başka Dünyalardan Öyküler

Bahadır İçel

Kanon Kitap

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

MİSAFİR

Nermin Yıldırım okura bu kez garip bir Ev’in; hemşirelerin “abla”, hastaların “misafir”, başhekimin “baba” diye adlandırıldığı, her geçen gün daha katı kurallarla yönetilen tuhaf ama bir yandan da çok tanıdık bir akıl hastanesinin kapılarını aralıyor. Biri Ev sahibi, diğeri misafir, biri genç, diğeri yaşlı, biri geçmişe, diğeri geleceğe bakan Esin ve Rikkat’ten hareketle, içeridekilerin ve dışarıdakilerin, tek tek çıldırmaktan vazgeçip topluca delirenlerin buruk, muzip ve her şeye rağmen ümit dolu hikâyesini anlatıyor.

Misafir

Nermin Yıldırım

Hep Kitap

S.: 332

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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