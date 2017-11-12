Depremi yaşayan illerde zorunlu deprem sigortası daha yüksek

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Sektörü Göstergeleri kitapçığına göre, 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle yürürlükte 8 milyon 176 bin 925 zorunlu deprem sigorta poliçesi bulunuyor ve bunların toplam teminatı 647 milyar 90 milyon 367 bin 285 lira.

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Ortalama primin 121 lira olduğu sektörde, yıllık poliçe artış oranı ise yüzde 8,82 olarak gerçekleşiyor.

Kitapçığa göre; kümülatif ödenen tazminat 176 milyon 432 bin lira, toplam hasar ödeme kapasitesi ise 15 milyar lira.

ÜLKE GENELİNDE KONUTLARIN YÜZDE 46,3'Ü SİGORTALI

Türkiye genelindeki konutların yüzde 46,3'ünde zorunlu deprem sigortası var.

En yüksek zorunlu deprem sigortalı konuta sahip bölge Marmara Bölgesi. Marmara Bölgesi'ndeki poliçe sayısı 3 milyon 391 bin 798 adet, sigortalılık oranı ise yüzde 56,4.

İç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 44,9 oranla 1 milyon 494 bin 922 konut zorunlu deprem sigortasına sahip iken; Ege Bölgesi'nde 1 milyon 163 bin 680 konutun zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Ege Bölgesi'nde konutların yüzde 44,5'inde sigorta var.

Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 39,2'lik oranla 875 bin 503 konutta, Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 37,7 oranla 637 bin 898 konutta, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 36,8 oranla 285 bin 959 konutta, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yüzde 33 oranla 327 bin 165 konutta zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

DEPREM YAŞAYAN İLLERDE SİGORTALANMA DAHA YÜKSEK

1999'daki Marmara ve Düzce depremlerinde büyük zarar gören illerde, zorunlu deprem sigortası olan konutların fazla olması dikkat çekti.

Düzce'de sigortalılık oranı yüzde 86,4, Bolu'da yüzde 76,5, Yalova'da yüzde 74,6, Sakarya'da yüzde 69,9, Kocaeli'nde yüzde 57,3.

Türkiye genelinde sigortalılık oranlarının en yüksek olduğu iller sıralamasında, 1999 depremlerinden etkilenen bu iller ilk sıralarda yer alıyor. Ancak verilere göre, aynı durum 2 milyon 69 bin 31 zorunlu deprem sigortası poliçesine sahip İstanbul için söz konusu değil. İstanbul'daki konutların sigortalılık oranı yüzde 6,2.

SİGORTALILIK ORANI EN YÜKSEK ŞEHİR TEKİRDAĞ

Bazı illerdeki sigortalılık oranları ise şöyle:

Tekirdağ yüzde 70,2, Çanakkale yüzde 60,9, Edirne yüzde 52,2, Balıkesir yüzde 52,1, Kırklareli yüzde 51,1, Muğla yüzde 58,7, Aydın yüzde 50,3, Eskişehir yüzde 56,9, Ankara yüzde 53,3, Bartın yüzde 51,6, Erzincan yüzde 56,3, Ardahan yüzde 60, Bingöl yüzde 63,6, Iğdır yüzde 62,8.

Şırnak yüzde 7,3, Hakkari yüzde 8,3, Muş yüzde 17,1, Siirt de yüzde 21,4 ile sigortalılık oranının en düşük olduğu iller arasında yer alıyor.