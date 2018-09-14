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2 Afganistanlı kavga etti: Boğazı kesilerek öldü

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı kişinin boğazını keserek öldürdü.

İHA | 14.09.2018 - 02:56..
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Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Feridun Muhammedi, ismi öğrenilemeyen başka bir Afganistan uyruklu bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada ismi öğrenilemeyen kişi, Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Feridun Muhammedi’nin boğazını kesti.

2 Afganistanlı kavga etti: Boğazı kesilerek öldü


OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kanlar içinde yere yığılan Feridun Muhammedi’yi görenler durumu hemen polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Feridun Muhammedi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

2 Afganistanlı kavga etti: Boğazı kesilerek öldü

POLİS KATİL AFGAN'IN PEŞİNDE

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler delilleri topladı. Görgü tanıklarının da ifadelerini alan ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Feridun Muhammedi’nin cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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