2 bin rakımlı Kırmızı Tepe'de vatan savunması

Güvenlik güçleri, ilçe merkezinden her gün yaklaşık 7 kilometrelik yolu yürüyerek Kırmızı Tepe üs bölgesine ulaşıyor.

Hava sıcaklığının gündüz zaman zaman 45 dereceyi bulduğu bölgede vatan savunması yapan güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Bölgede yürüttükleri operasyonlarda teröristlere büyük darbe vuran özel harekat polisleri, "Önce yüce yaradanın izniyle sonra devletimizin sayesinde vatan görevimizi kusursuz ve ilelebet yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." mesajı verdi.

"BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEYE ANT İÇTİK"

Polisler, sınırda 24 saat nöbet tutarak ve operasyonlar düzenleyerek teröristlere göz açtırmadıklarını dile getirdi.

Vatan savunmasını başarıyla yerine getiren polisler, şehit annelerinin gönüllerini ferah tutmalarını isteyerek, şehit arkadaşlarının emanetlerini omuzlarında ilelebet taşıyacaklarını ifade etti.

Özel harekatçılar, her zaman göreve hazır olduklarını, kahraman silah arkadaşlarıyla bu mücadeleyi sürdürmeye ant içtiklerini aktardı. Bu yemini şartlar ne olursa olsun kanlarının son damlasına kadar sürdüreceklerini belirten güvenlik güçleri, gözünü bayrağa dikmiş tüm hainlere gereken cevabı vereceklerini vurguladı.