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İki HDP'linin milletvekilliği düşürüldü

Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunan Osman Baydemir ve Selma Irmak artık milletvekili değil.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 15:05..
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İki HDP'linin milletvekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu'nda, Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu.

VEKİLLİKLERİ DÜŞTÜ

Anayasa gereğince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü.

HAKLARINDA VERİLEN CEZALAR

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.

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