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2 kızını öldüren kişi intihar etti

Adıyaman'da yaşayan 50 yaşındaki Aziz K., 10 yaşındaki kızını evden gönderip 2 büyük kızını öldürdü.

İHA | 25.08.2018 - 01:24..
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Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesinde bulunan TOKİ’lerde ikamet eden Aziz K. öğleden sonra eve gelerek evde bulunan 20 yaşındaki kızı olan Işıl ve 18 yaşındaki kızı Vesile K.’yi tabancayla vurdu.

2 kızını öldüren kişi intihar etti


VAHŞETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

İki kız çocuğunu kafasından vurarak öldüren baba, daha sonra çocuklarını öldürdüğü tabancayı kendi kafasına dayayarak intihar etti.

Aziz K.’nin iki kızını öldürmeden önce evde bulunan 10 yaşındaki kızı Z.K.’ye, “Sen git bahçede oyna ben ablalarınla konuşacağım” diyerek küçük kızını evden uzaklaştırdığı öğrenildi.

2 kızını öldüren kişi intihar etti

ÖLMEDEN ÖNCE NOT BIRAKTI

İki kız çocuğunu kafasından tabanca ile vurarak öldüren Aziz K.’nin intihar etmeden önce not yazdığı öğrenildi. Aziz K.’nin, “Bu olayın sorumlusu benim” şeklinde mesaj bıraktığı öğrenildi.

Olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri cenazeleri Kahta İlçe Devlet Hastanesine morguna kaldırdı.

Morga kaldırılan cenazeler daha sonra otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna gönderildi.

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