2 metre uzunluğundaki saçlarına gözü gibi bakıyor

Rusya'nın Samara kentinde doğan ancak Litvanya'da yaşayan 27 yaşındaki Aliia Nasyrova, peri masallarının kendisini küçüklüğünden bu yana her zaman çok etkilediği söyledi.

2 METRE 286 SANTİM UZUNLUĞUNDA

Nasyrova'nın; sanki ayrı bir kişiymiş gibi "Aileden biri" diye tanımladığı saçlarının uzunluğu tamı tamına 2 metre 286 santim. Boyundan bile daha uzun saçlarının bakımı zahmetli olsa da Nasyrova saçlarını çok seviyor.

"KARIMIN SAÇLARI BOZULMASIN DİYE NEREDEYSE DUVARA SARILARAK YATIYORUM"

27 yaşındaki Aliia Nasyrova'nın kocası Ivan Balaban da karısının uzun saçlarıyla gurur duyduğunu söylüyor.

Aliia Nasyrova'nın kocası Ivan Balaban, karısının uzun saçlarının zarar görmemesi için elinden geleni yapıyor. Özellikle de gece yattıkları zaman neler yaşadığını şöyle anlattı Balaban: "O uzun saçlara zarar vermemek ve yatakta yer açmak için neredeyse duvara sarılarak yatıyorum."





"SAÇLARIMI UZATMAYA KÜÇÜKKEN BAŞLADIM"

Nasyrova ise konuyla ilgili "Saçlarımı uzatmaya küçükken başladım. Çünkü uzun saçı çok seviyordum. Ayrıca peri masallarındaki uzun saçlı karakterler beni her zaman çok etkiledi" ifadelerini kullandı.