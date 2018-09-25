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2 milyon TL'lik elektronik ürün çalan çete yakalandı

4 şehirde girdikleri elektronik cihaz mağazalarından ve evlerden yaklaşık 2 milyon değerinde araba ve elektronik cihaz çalan 12 kişilik çeteden 9’u düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

İHA | 25.09.2018 - 16:56..
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8 Temmuz tarihinde TEM otoyolu Bolu geçişinde bulunan bir dinlenme tesisindeki elektronik cihaz mağazasına giren şüpheliler, içeriden 50 bin TL değerinde cep telefonu ve çeşitli elektronik cihaz çaldı.

Daha sonra 15 Temmuz’da Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir elektronik cihazının kapısını balyozlarla kırarak içeri giren şahıslar, mağazadan yaklaşık 650 bin TL değerinde cep telefonu çalarak olay yerinden kaçtı.

ARABA DA ÇALDILAR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bir elektronik mağazasına giren aynı şahıslar, içeriden 600 bin TL değerinde cep telefonu ve çeşitli elektronik cihaz çaldı.

21 Eylül tarihinde daha önce 650 bin TL’lik vurgun yaptıkları Kocaeli’ye gelen hırsızlık zanlıları, İzmit’te bulunan bir elektronik cihaz mağazasından 550 bin TL değerinde elektronik cihazı çaldı.

4 mağazadan yaklaşık 2 milyon değerinde cihaz çalan çete, İstanbul’da 170 bin TL değerinde bir otomobil ve 4 aracın plakasını da çaldı.

2 milyon TL'lik elektronik ürün çalan çete yakalandı

12 ŞÜPHELİDEN 9'UNA GÖZALTI

Kocaeli’de yaşanan hırsızlık olayları sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili incelme başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan teknik incelemeler sonrasında 5 ilde milyonlarca vurgun yapan 12 kişilik çete üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların İstanbul’un farklı ilçelerinde olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheliden 9’u yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen çete lideri M.K., R.Y., E.Y., Ö.O., M.K., M.F.T., E.T., M.T. ve F.T.’den; F.T. ve M.F.T. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 7 şahıs ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Diğer çete üyelerinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

2 milyon TL'lik elektronik ürün çalan çete yakalandı

ÜRÜNLERİ SATTILAR

Öte yandan şahısların İstanbul’dan çaldıkları bir otomobil ele geçirilirken, şahısların mağazalardan çaldıkları yaklaşık 2 milyon TL’lik elektronik cihazı sattığı ve elde ettikleri paralar ile lüks araçlar satın aldığı öğrenildi.

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