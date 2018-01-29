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2. Ordu Komutanu İsmail Metin Temel Burseya'da

2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı'nın 10. gününde Türk bayrağının dalgalandığı Burseya Dağı'na incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 14:40..
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2. Ordu Komutanu İsmail Metin Temel Burseya'da

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları, ülkenin kuzeyinde terör hattı oluşturmak istedi.

20 Ocak'ta düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçti ve teröristlere karşı büyük bir süpürme operasyonu başlattı.

Örgüte ağır darbeler vuran Mehmetçik, stratejik olarak çok önemli bir yerde olan Burseya Dağı'nı teröristlerden ardındırdı.

2. ORDU KOMUTANI BURSEYA DAĞI'NDA

Bölgeye Türk bayrağının dikilmesinden sonra 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Burseya Dağı'na gitti.

Mehmetçik ile bir araya gelen 2. Ordu Komutanı, incelemelerde bulundu.

2. Ordu Komutanu İsmail Metin Temel Burseya'da

2. Ordu Komutanu İsmail Metin Temel Burseya'da

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