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Tunceli'de 2 sığınak daha imha edildi

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınak bulunarak imha edildi.

İHA | 13.09.2018 - 09:45..
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Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.

2 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Valilik, operasyonda teröristlerin kullandığı ve içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme bulunan 2 adet sığınağın tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.

Tunceli'de 2 sığınak daha imha edildi

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