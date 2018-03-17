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2 Suriyeli sahte 4 bin dolarla yakalandı

Kayseri'de üzerlerinde 40 adet sahte 100 dolar bulunan 2 Suriyeli yakalandı.

İHA | 17.03.2018 - 17:58..
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hareketlerinden şüphelenilen Suriye uyruklu Ö.S. ve M.A.’nın üzerinde arama yapıldı.

SAHTE 4 BİN DOLARLA YAKALANDILAR

Yapılan aramada, şahısların üzerinden 40 adet sahte 100 dolar ve 3 gümrük kaçağı cep telefonunu ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirilen Suriye uyruklu 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

2 Suriyeli sahte 4 bin dolarla yakalandı




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