taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.552
USD
4,8668
EURO
5,6863
ALTIN
194,86
PETR
73,9600

2 ülkede FETÖ'ye operasyon

MİT, Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirdi.

AA | 12.07.2018 - 15:52..
  1. Haberler
  2. Gündem

MİT Başkanlığınca, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon sonucu, terör örgütünün "Azerbaycan kasası" ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan iki üst düzey terörist yurt dışında yakalanarak yurda getirildi.

FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, haklarında arama kararı bulunan iki teröristi daha yurt dışında yakaladı.

FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna'da yakalanarak bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a getirildi.

Atatürk Havalimanı'na inen uçakla getirilen FETÖ mensupları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı bulunuyor.

2 ülkede FETÖ'ye operasyon

"AZERBAYCAN KASASI"

FETÖ üyesi İsa Özdemir, 1997'de Bakü Devlet Üniversitesini bitirdi. Terör örgütünün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüten Özdemir'in, FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" olarak da görev yaptığı bildirildi. Bakü'de terör örgütü adına inşaat sektöründe paravan faaliyet yürüten Avro 2000 firmasının sahibi olan Özdemir hakkında Ankara İkinci Sulh Ceza Hakimliğinin arama kaydı bulunuyor.

Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit'in ise Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlendi. İş adamlarından "himmet" adı topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer eden Yiğit'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yiğit hakkında Mersin Sulh Ceza Mahkemesince arama kararı bulunuyor.

2 ülkede FETÖ'ye operasyon


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te seçim günü

Meclis'te seçim günü

101
NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

237
Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

192
Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

131
Adnan Oktar'ın para kaynağı

Adnan Oktar'ın para kaynağı

167
Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

137
Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM