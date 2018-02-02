2 yaşında 29 kilo olan Yağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

Tekkeköy ilçesinde yaşayan Sedat ve Sevda Bekte çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte, hızla kilo alınca, aile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.

Bekte'nin 5 aylıkken yapılan tetkiklerinde leptin hormonu eksikliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi. Tedavi için gerekli ilacın ücretini devlet karşılamayınca, aile yardım çağrısında bulundu.

2.5 AYDA 8 KİLO VERDİ

Konunun kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemeler ile bir kutusu 4 bin 441 dolar olan ilacın bedeli SGK tarafından karşılanmaya başlandı. Yurt dışından getirilen ilacı 2.5 ay önce kullanmaya başlayan Yağız bebek, 8 kilo vererek 29 kiloya düştü.

CUMHURBAŞKANI KÜÇÜK YAĞIZ'A OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Aile, kendilerine bu süreçte destek olup, yasal mevzuatta da değişiklik yapılması için girişimlerde bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ı Ankara’da Ak Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaaslan ile birlikte aileyi kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağız Bekte’yi bir süre sevip, oyuncak hediye etti.

"TÜM HASTALARA ŞİFA OLDULAR"

Küçük Yağız'ın babası Sedat Bekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerini kabul ettiği çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Ben sanayide işçi olarak çalışıyorum. 1 kutu ilacın maliyetini bile karşılama gücüm yoktu. Ancak devletimiz daha sonra bizim sesimizi duydu. Gerekli düzenlemeler yapıldı ve oğlumun ilacı karşılanır hale getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları bu yasal düzenleme ile oğlum gibi Türkiye’de aynı hastalık nedeniyle zor durumda olan tüm hastalara şifa oldular. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimizden razı olsun.” dedi.