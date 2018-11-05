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2 yaşındaki bebeği balkondan attı

Kırıkkale'de teyzesi tarafından 5. katın balkonunda atıldığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İHA | 05.11.2018 - 22:37..
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Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 18 yaşındaki S.E., 2 yaşındaki Zümra Işık’ı yatağından alarak oturdukları 5. kattaki evin balkonundan attı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Durumu fark eden komşuları hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalenin ardından Ankara’ya götürülerek Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

2 yaşındaki Zümra’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

2 yaşındaki bebeği balkondan attı VİDEO


TEYZE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olayla ilgili tahkikat başlatılırken, S.E. (18) gözaltına alındı.

Olay sonrasını anlatan komşusu, "Geldiğimde çocuk teyzenin kucağın daymış. Hemen aldık yere yatırdık çocuğu, sarsılmasın diye. Bazı yerlerinde kırıklar varmış. Ankara’ya göndermişler. Şimdi Ankara’dan gelecek haberi bekliyoruz. Özürlü bir teyzesi var, o attı diyorlar. Yine de kesin bir sonuç yok" diye konuştu.

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