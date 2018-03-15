2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi dövdü

Turgutlu ilçesinde dün saat 21.45 sıralarında, bir alışveriş merkezinde A.Ö. isimli kişi iddiaya göre, alışveriş yapan ailenin 2 yaşındaki kızına göz kırptı.
Kızına göz kırpan A.Ö.'yü fark eden baba, "Niye göz atıyorsun?" diyerek şüpheliyi alışveriş merkezinin dışına çıkardı.
GÖZALTINA ALINDI
Baba ve olayı öğrenen çevredekiler, A.Ö.'yü tekme tokat dövdü. Kanlar içinde kalan A.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tedavisi yapılan A.Ö.'nün, emniyetteki sorgusu tamamlanınca adliyeye sevk edileceği belirtildi.