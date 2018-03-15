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Peru'da bulunan uzaylı mumyasının 46 kromozomu var

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1 Pencereden atlayan hastanın peşinden doktor da atladı Bartın'da bir hastanede pencereden atlayan hastaya müdahale etmek için peşinden pencereden atlayan doktorun ayağı kırıldı. Hasta ise kurtarılamadı.

2 Mirgün Cabas kaçtı Oyuncu Tuba Ünsal ile eşi Mirgün Cabas'ın boşanacakları iddia edilmişti.

3 Afrinlilere TRT Kürtçe yayınından son çağrı Terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'dekilere radyo yayınından seslenildi, çağrıda Türk adaletine güvenilmesi gerektiği vurgulandı.

4 İran'da düşen uçağın pilotunun cenazesi Konya'da BAE'den İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, bugün öğleden sonra defnedilmek üzere memleketi Konya'ya getirildi.

5 2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi dövdü Manisa'da bir alışveriş merkezinde bir baba, kızına göz kırpan kişiye çevredekilerle birlikte kanlar içinde kalıncaya kadar dayak attı. Tacizle suçlanan kişi gözaltına alındı.

6 YPG rejimden beklediği desteği alamadı TSK'nın düzenlediği operasyonlarda rejimin gönderdiği askerlerin de etkisiz hale getirilmesiyle örgüt Afrin'de çaresiz kaldı.