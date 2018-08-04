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2 yıldır haber alınamayan oğlunu bekliyor

Ayvalık'ta yaşayan Halil Emetli, iki yıldır haber alınamayan oğlundan gelecek mutlu haberi bekliyor.

DHA | 04.08.2018 - 13:33..
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Ayvalık'ta mobilyacılık yaparak geçimini sağlayan Bülent Emetli 12 Temmuz 2016 tarihinde çıktığı eve bir daha dönmedi. Evli ve 1 çocuk sahibi Bülent Emetli'nin bulunması için güvenlik güçlerinin bu zaman kadar yaptığı tüm çalışmalar sonuç vermedi.

2 yıldır haber alınamayan oğlunu bekliyor

2 YILDIR OĞLUNDAN GELECEK MÜJDELİ HABERİ BEKLİYOR

Oğlundan gelecek güzel haberi 2 yıldır bekleyen baba, oğlunun işinde gücünde evine bağlı bir insan olduğunu belirtti. Baba Halil Emetli, "Özbekistan uyruklu gelinimiz Luiza da oğlum gittikten sonra torunum Efe'yi de alarak İstanbul'a dönmüştü. Şimdi gelinimiz ve torunum Efe yanımızda ama oğlum yok. Oğlumu aramadığımız yer kalmadı. Gelinimiz, oğlumun Yunanistan'a kaçtığına dair sosyal paylaşım sitelerinde paylaşımlar gördüğünü söylüyor. Ne derece doğru olduğunu da bilmiyorum" diye konuştu. Baba Emetli oğlunu görenleri polise haber vermesini istedi.

2 yıldır haber alınamayan oğlunu bekliyor


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