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MİT 2 YPG'liyi daha yakalayıp Türkiye'ye getirdi

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 2 YPG/PKK'lı terörist daha Suriye'de yakalanarak Hatay'a getirildi.

AA | 26.09.2018 - 16:27..
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Yurt dışında başarılı operasyonlar gerçekleştiren MİT, askerlerimizi şehit eden YPG'li teröristlere Suriye'de göz açtırmıyor.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin tutuklanmasının ardından, MİT ve jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

RACO BÖLGESİNDE YAKALANDILAR

Teröristlerin itirafları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, 9 teröristle birlikte aynı olaya karışan iki şüpheli daha Afrin'in Raco bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDILAR

Şüpheliler R.B.A ile R.H.M. alınan ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar "silahlı terör örgütüne üye olma", "kasten adam öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçundan tutuklandı.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül Cuma günü Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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