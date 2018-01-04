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20 bin öğretmen alımı yapılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız. 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz." dedi.

AA | 04.01.2018 - 20:12..
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20 bin öğretmen alımı yapılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 5'i hayırseverler tarafından yaptırılan 18 eğitim kurumunun hizmete açılması nedeniyle Salih Şeremet Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuştu.

BAKAN'DAN ÖĞRETMENLERE MÜJDE

Bakan Yılmaz, AK Parti iktidarları döneminde 584 bin öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün her 3 öğretmenden 2'sinin ataması bizim dönemimizde gerçekleştirildi. Özlük haklarını da kısmen iyileştirdik. Haftada 15 saat ek dersle birlikte 2002'de öğretmenimize verilen toplam aylık 635 lirayken bugün 4 bin liraya yaklaşmış durumdadır.

20 BİN ÖĞRETMENE KADRO

2002'deki dolar karşılığı 380 doların altıydı, şimdi ise kura göre 940 ile 950 dolar civarında. Yine öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız. 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz. Yeni öğretmenlerimizle birlikte eğitim ailemizi daha da güçlendirip 18 milyon evladımıza, 7 milyon 700 bin de üniversitede var, toplam 25 milyon evladımıza hak ettikleri nitelikli ve kaliteli eğitimi vereceğiz."

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