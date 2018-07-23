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20 bin sözleşmeli öğretmen yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın saat 11.00'de Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenecek törende yapılacak.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 15:11..
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MEB'den yapılan açıklamaya göre atamalar, 24 Temmuz Salı günü Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un katılımıyla saat 11.00'de yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan sözleşmeli öğretmenlerin atama sonuçları yarın açıklanacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen yarın açıklanacak

PUANLARIN EŞİT OLMASI HALİNDE KPSSS PUANLARI DİKKATE ALINACAK

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.  MEB'den yapılan açıklamaya göre atamalar bir gün ertelendi ve 24 Temmuz Salı günü saat 11.00'de yapılacak.

Atama törenine Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk da katılacak. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen yarın açıklanacak

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