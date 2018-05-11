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20 kişilik bota 57 kişi binip ölüm yolculuğuna çıktı

Adeta ölüm yolculuğuna çıkan bir bebek, 26’sı çocuk 57 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 8 botu tarafından olası bir facia yaşanmadan kurtarıldı.

İHA | 11.05.2018 - 12:48..
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Balıkesir ili Gömeç ilçesi Karatepe önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzen unsurları tarafından tespit edildi.

20 kişilik bota 57 kişi binip ölüm yolculuğuna çıktı

ÖLÜM YOLCULUĞU

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu lastik bot içerisindeki 56 Suriye uyruklu ve 1 Filistin uyruklu 11’i kadın, 27 çocuk olmak üzere toplam 57 düzensiz göçmen kurtarıldı. 20 kişi kapasiteli bota 57 kişinin bindirilmesi ise adeta ölüm yolculuğu olarak nitelendiriliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma ile olası bir facianın da önüne geçmiş oldular. Kurtarılan 57 düzensiz göçmen daha sonra Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu limanında karaya çıkartılarak gerekli işlemlerinin yapılması için yetkililere teslim edildiler.

20 kişilik bota 57 kişi binip ölüm yolculuğuna çıktı



20 kişilik bota 57 kişi binip ölüm yolculuğuna çıktı



20 kişilik bota 57 kişi binip ölüm yolculuğuna çıktı

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