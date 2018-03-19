20 saniyede kanseri teşhis eden kalem üretildi

ABD'nin Teksas Üniversitesi'nde bilim insanları yeni bir buluşa daha imza attı. Geliştirilen yeni aletle birlikte kanser hastalığı çok önceden teşhis edilebilecek.

DOĞRULUK ORANI YÜZDE 96

"MasSpec Pen" adı verilen teknolojik kalem kıs bir süre önce test edildi. Science Translational Medicine dergisinde ise bu kalemin test sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre; cihaz yüzde 96 gibi yüksek bir oranla doğru bulgulara ulaşıyor.

DOKTORLAR İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Hastalıklı dokunun üstüne getirilen kalem, dokuyla temas ettirilerek dokunun üstüne su bırakıyor. Doku içerisindeki kimyasallar damlacıklara nüfus ediyor ve dokunun sağlıklı olup olmadığı bu sayede netleşiyor. Yetkililer, bu kalemin doktorlar için büyük kolaylık olacağı görüşünde.