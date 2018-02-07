20 yıl içinde insanların yapay zekalı ikizleri olacak

Teknoloji dünyasında son dönemin en büyük tartışma konularından biri yapay zeka. Kimileri yapay zekanın insanlık için ölümcül bir risk oluşturduğunu ve kontrol edilmesi gerektiğini, konuyla ilgilenen bazı çevreler ise büyük fırsat olduğunu savunuyor.

YÜZDE 100 İNSANA BENZEYEN YAPAY ZEKA

Yapay zekaya dair bir kitap yazan iki Microsoft yöneticisi, yapay zekanın ilerleyen yıllarda insanların karakteristik özelliklerinin yüzde yüzünü kopyalayabileceğini ve kullanıcıların önümüzdeki 20 yıl içinde yapay zekaya sahip robot ikizleri olacağını iddia etti.

Robot ikizini tasarlayan Japon profesör Hiroshi İshiguro

Kitapta yer alan savlara göre, yapay zeka kullanıcıların ikizi gibi olacak, kullanıcının tüm özelliklerine hayatına hakim olacak onlar gibi düşünecek ve olaylara tıpkı onların vereceği tepkileri verecek.

"KORUMA MEKANİZMASI OLMALI"

Ancak, yapay zeka konusunda ciddi bir koruma mekanizması kurulmasının bir gereklilik olduğunun altını çizen Brad Smith ve Harry Shum, bu sayede makinelerin insan ve toplumun iyiliğine karşı hareket etmesinin engellenmesi gerektiğini belirtiyor.

YAPAY ZEKAYA KARŞI UYARMIŞLARDI

Benzer bir uyarı sıklıkla Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ve ünlü İngiliz Fizikçi Stephen Hawking tarafından da dile getirilmişti.



Teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak yapay zekanın insanoğluna hükmedeceği kehanetini defalarca farklı platformlarda dile getiren Musk, bunun çözümünün insanların da yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasından geçtiğini daha önce defalarca dile getirmişti.

ELON MUSK'IN PROJESİ: NEURALİNK

Musk, insanların yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasını mümkün kılmak adına 'Neuralink' isimli şirket kurarak araştırmalarına geçtiğimiz yıl start vermişti.



Daha önce ABD basınında yer alan iddiaları doğrulayan Musk'ın bu projesinin nihai amacının insanların doğrudan beyinlerindeki yapay sinir ağları ile bilgisayar ve diğer elektronik cihazları yönlendirebilecek bir teknoloji geliştirmek olduğunu duyurmuştu.



Musk'ın iddiasına göre, şirket 4 yıl içinde hedefe ulaşmak için yoğun bir mesai harcıyor. Yine Musk'ın konu ile ilgili açıklamasına bakılırsa bu teknoloji hayatımıza girdiğinde beyin hasarları, lezyona da daha kolay çözümler bulunacak.



Musk'ın en ilgi çeken iddiası ise bu teknolojinin bilim kurgu filmlerini aratmayacak telepatinin de önünü açacağı iddiası.